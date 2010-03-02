29 березня 2010 року о 19.00 у Road-66 розпочнеться концерт за участі українських зірок та молодих виконавців на підтримку проекту «Свідомий тест», ініційованого Ротаракт Клубом «Київ-Центр». До участі у концерті запрошені гурти «Мама Я радіо», «Fragile».

Метою проекту є:

• привернути увагу суспільства, зокрема, молоді (студентів, випускників навчальних закладів та молодих спеціалістів) до проблеми поширення ВІЛ-СНІДу в Україні;

• змінити ставлення до даної проблеми громадськості в цілому та кожної людини особисто;

• привернути увагу суспільства до необхідності тестування на ВІЛ;

• спонукати якнайбільшу кількість людей зробити тест.

В рамках проекту проводиться опитування щодо поінформованості респондентів про проблему існування СНІДу в Україні, причини проходження чи не проходження тесту на ВІЛ та місця, де можна пройти такий тест - http://www.surveymonkey.com/s/3VNWJJ9.

Ініціативу Ротаракт Клубу «Київ-Центр» підтримали український відділ ООН, телеканал MTV, компанія AIDS Alliance та студентська рада міста Києва, Дмитро Шеребей (організатор руху ЛЖВ).

Коротка довідка:

За останніх 20 років від СНІДу у світі померло понад 20 млн. осіб, при цьому понад 40 млн. ВІЛ-інфіковані, з яких 2,5 млн. – це діти віком до 15 років. В Україні відзначається масове поширення епідемії ВІЛ: щороку реєструється понад 12 тис. нових випадків ВІЛ-інфікації, постійно збільшується кількість ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, що призводить до значного зростання відсотка новонароджених з високим ризиком інфікування ВІЛ від власної матері. Ми не стоятимемо осторонь, бо ця проблема стосується кожного!

Ротаракт - міжнародна благодійна молодіжна організація, основними напрямками діяльності якої є проекти пов’язані з професійним розвитком молодих людей, вдосконалення їх лідерських якостей та соціальні проекти. Члени клубу – це молодь віком від 18 до 30 років. Ротаракт клуби у світі мають більш ніж сорокалітню історію.

Ротаракт Клуб «Київ-Центр» був заснований у 2003 році і на сьогодні є активною громадською організацією Києва. Проекти клубу мають соціальне та міжнародне спрямування.

Контактна особа: Наталія Стоянович

Президент Ротаракт Клубу «Київ-Центр»

Представник України в Європі серед Ротаракт клубів

тел. +380503759341

email: stoyanovych@gmail.com

www.rotaract.kiev.ua