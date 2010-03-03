Інститут правових досліджень та стратегій оголошує набір адвокатів для участі у тренінгу «Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю: Європейські стандарти захисту прав затриманих та ефективне розслідування скарг на жорстоке поводження», який проводитиметься разом із Радою Європи в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю».

Тренінг спрямовано на поглиблення знань щодо міжнародних та європейських стандартів захисту від катувань і жорстокого поводження, підвищення майстерності у використанні міжнародних інструментів захисту прав людини, ознайомлення з розвитком практики Європейського суду з прав людини, зокрема щодо застосування і тлумачення статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Також особлива увага приділятиметься використанню національних засобів правового захисту, зокрема, попередженню катувань, сприянню адвокатом ефективному розслідуванню заяв про катування та протидії використанню доказів, отриманих внаслідок застосування катувань та жорстокого поводження.

Тренінг проводитиметься міжнародними та національними експертами, що мають багаторічний досвід роботи із Європейським судом з прав людини, Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, і досвід проведення тренінгів на дану тематику. Під час тренінгу будуть використовуватися як презентації, так і інтерактивні форми навчання: практичні заняття, обговорення реальних ситуацій та розв’язання гіпотетичних справ.

Тренінг і складатиметься із двох 2-денних сесій. Орієнтовний період проведення: перша сесія – травень 2010 року, друга сесія – липень 2010 року.

Учасники, які успішно виконають програму, отримають сертифікат про проходження тренінгу.

Тренінг проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу і Ради Європи у рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю».

Для участі у тренінгу необхідно до 10 квітня 2010 року надіслати заявку одним із наведених способів:

поштою за адресою а/с 10397, Харків, 61002, Україна;

факсом за номером +38 057 700 6772;

електронною поштою за адресою strategic.litigations@gmail.com

Детальна інформація про час і місце проведення тренінгу будуть повідомлені учасникам не пізніше 15 квітня 2010 року.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників під час сесій, транспортні витрати (за наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду купейним вагоном), навчальні матеріали.

Контактна особа:

Андрій Крістенко

strategic.litigations@gmail.com

+38 (057) 700-62-81

+38 (057) 700-67-72