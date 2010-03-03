В харківській міліції придумали, як боротися з тортурами

Харківський інститут соціальних досліджень розробив електронний реєстраційний термінал для осіб, які відвідують районні відділи міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник міністра внутрішніх справ з прав людини по Харківській області Юрій ЧУМАК.

За його словами, головна ідея полягає в тому, що особа, яка перетинає поріг органу міліції, отримує за допомогою реєстраційного терміналу листок обліку, що фіксує дату та час її приходу чи виходу.

"Така система реєстрації відвідувачів вже тривалий час працює в правоохоронних органах європейських країн та довела свою ефективність, тому що у будь-який момент часу у чергового офіцера або в іншої посадової особи є в розпорядженні дані про зареєстрованих громадян у відділі поліції", - сказав Ю. ЧУМАК.

За сприяння Громадської ради з питань забезпечення прав людини при ГУМВСУ в Харківській області такий термінал було встановлено у Жовтневому РВ м. Харкова. Харківський інститут соціальних досліджень протягом дії експерименту три місяці підтримував та обслуговував роботу електронного реєстраційного терміналу.

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що така електронна реєстрація відвідувачів райвідділів міліції є запобіжником проти застосування тортур та поганого поводження в органах та підрозділах МВС України.

"Вперше в історії української міліції громадянин, який відвідує РВ (без урахування кримінально-процесуальних статусів) отримує документальне підтвердження свого перебування в органі міліції, яке дозволяє йому ґрунтовно відстоювати, в разі необхідності, свою позицію у прокуратурі та суді", - зазначив Ю.ЧУМАК.

Проект здійснено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».