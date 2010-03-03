Лозінського закрили на два місяці

Печерський районний суд Києва сьогодні обрав міру запобіжного заходу у вигляді арешту екс-депутату Верховної Ради Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ, який обвинувачується у вбивстві жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, таким чином суд задовольнив подання слідчого Генпрокуратури.

Як зазначили у Генпрокуратурі, термін тримання В.ЛОЗІНСЬКОГО під вартою обраний на два місяці до проведення слідчих дій відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України.

Протягом цього часу В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебуватиме у Лук’янівському СІЗО Києва.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.

1 березня цього року В.ЛОЗІНСЬКОГО було затримано у Києві.