Депутати вимагають від Європарламенту скасувати заяву щодо Бандери

3 березня депутати Львівської обласної ради на позачерговому засіданні ухвалили звернення до Євроgарламенту з приводу резолюції, у якій, зокрема, міститься оцінка рішення Президента щодо присвоєння провіднику ОУН Степані Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні наголошується: «Ми, депутати Львівської обласної ради, будучи беззаперечними прихильниками європейської традиції, вважаємо, що рішення Європарламенту не має жодного історичного і правового підґрунтя та базується на наклепі про так звану «співпрацю» ОУН з нацистською Німеччиною, яким свого часу комуністична пропаганда таврувала український національно-визвольний рух часів Другої світової війни. Це твердження є вкрай цинічним, адже Степан Бандера з початку липня 1941 року до жовтня 1944 року був в’язнем гітлерівського концентраційного табору Заксенгаузен, а двох його братів замордовано в іншому гітлерівському концтаборі Освенцимі».

Також у зверненні вказується, що Львівська облрада як повноважний представницький орган місцевого самоврядування області, де жив, навчався і розпочинав підпільну революційну діяльність С.Бандера, свого часу «виступала ініціатором присвоєння йому звання Героя України і це рішення базувалося на ґрунтовному вивченні ролі Степана Бандери в національно-визвольній боротьбі українського народу у ХХ столітті».

Львівська обласна рада просить Європарламент переглянути пункт 20 своєї резолюції. “Вважаємо, що рішення найвищого законодавчого органу Об`єднаної Європи має базуватися виключно на об`єктивних історичних фактах», - йдеться у зверненні. Його копію скерують також Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

За дане звернення проголосували 105 депутатів Львівської облради, присутніх на засіданні. Всього у Львівській обласній раді 120 депутатів.

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Тернопільська обласна рада вимагає від Європарламенту переглянути свою резолюцію від 25 лютого, скасувавши у ній пункт 20, який стосується Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати прийняли на позачерговому пленарному засіданні облради. За нього проголосували усі 73 присутні депутати. На брали участі у сесійному засіданні представники фракцій Партії регіонів та Блоку Литвина.

У своєму зверненні депутати висловили обурення з приводу сподівання Європарламенту на те, що новий Президент України перегляне указ Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння провіднику ОУН С.Бандері звання Героя України.

Депутати Тернопільської облради наголошують, що рішення Європарламенту позбавлене історичного підґрунтя і базується на вигаданому «московською комуністичною пропагандою наклепі про так звану співпрацю ОУН із нацистами з метою очорнення ОУН в очах світу».

«Загальновідомо, що після проголошення з ініціативи С.Бандери 30 червня 1941 року Акту відновлення незалежності України Гітлер видав наказ негайно знищити український національно-визвольний рух. Як наслідок, тисячі українських патріотів були запроторені та знищені у німецьких концтаборах, зокрема і двоє братів С.Бандери. Сам же С.Бандера з липня 1941 року по жовтень 1944 року був в’язнем нацистського концтабору «Заксенгаузен», – нагадують депутати.

Вони також вказують, що принципи боротьби з окупантами, яку С.Бандера вів в Україні під гаслом «Воля народам! Воля людині!», абсолютно відповідають засадам побудови Європейського Союзу як «Європи вільних націй».

«Облрада вважає, що резолюція від 25 лютого має ознаки суто політичного замовлення і не відображає реалій історичного процесу, а також є проявом брутальної зневаги до української нації та прямим втручанням у внутрішні справи України», – йдеться у зверненні.

Також депутати облради вирішили надіслати Європарламенту і книгу про С.Бандеру.

Звернення також надіслано Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, Верховній Раді та Кабінету міністрів.

Також облрада закликали МЗС України ініціювати у Європарламенті слухання щодо правдивої історії про діяльність С.Бандери.