Росіянин, приїхавши на Олімпіаду, попросив притулку в Канаді

Росіянин, який приїхав як глядач на Олімпіаду до Ванкувера, попросив притулку в Канаді, пише The Gazette, що виходить у Монреалі .

Всього з проханням про присвоєння статусу біженця до властей Канади звернулися семеро іноземців, які прибули на Олімпійські ігри, передає Лента.ру. Відомо, що окрім росіянина, серед тих, хто подали прохання, виявилися японець і четверо угорців. Про це газету повідомив юрист Річард КЕРЛАНД, який займається імміграційними справами у Ванкувері.

Законодавством Канади передбачено обмеження доступу до інформації про особисті дані прохачів притулку, включаючи дані про країну їх походження. Проте Р.КЕРЛАНД послався на те, що громадянство прохачів озвучив федеральний міністр імміграції Джейсон КЕННІ, з яким юрист 2 березня провів теледебати.

Р.КЕРЛАНД розповів, що поки прохання претендентів розглядатимуться, вони зможуть працювати в Канаді, а також одержувати допомогу і безплатну медичну допомогу. Така процедура займає до двох років, додав юрист. У разі, якщо прохання будуть відхилені, прохачі зможуть повернутися додому за рахунок канадського бюджету.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, на січень 2009 року понад 103 тисячі громадян Росії було визнано біженцями в інших країнах, ще понад 15,7 тисяч росіян чекали прийняття рішення за їхніми проханнями про притулок.