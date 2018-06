Як боротися з расизмом у спорті?

Польський партнер FARE асоціація «Never Again» випустила посібник під назвою "Як боротися з расизмом". Він містить практичні керівні принципи та поради, що стосуються ліквідації проявів расизму та ксенофобії на стадіонах та спортивних майданчиках. Інструментарії розроблені спеціально для польських футбольних клубів.

Посібник підготовлено за підтримки УЄФА та мережі «Футбол проти расизму в Європі» (FARE). Рада Європи, Польська футбольна асоціація та Польська асоціація колишніх футболістів також висловили свою підтримку проекту.

"Ми підготували інструментарій у форматі компакт-диска, ми взяли кращий європейський досвід і адаптували його до використання у польських клубах. Це повинно стати потужнім інструментом у боротьбі проти дискримінації, расизму і забобон. Ми пропонуємо гарні рішення і показуємо, як розвинути мультикультуралізм у спорті і на стадіонах" - пояснює Яцек Пурскі, представник кампанії з викорінення расизму на стадіонах (`Let`s Kick Racism Out of the Stadiums` campaign).

Посібник «Як боротися з расизмом?» містить роз`яснення того, що таке расизм у спорті, які його найбільш поширені прояви, а також інформацію про те, як його успішно подолати. У ньому представлені поради та рекомендації, які вже довели свою ефективність в багатьох західноєвропейських і польських футбольних клубах.

Посібник був розісланий всім клубам Ekstraklasa (Польська прем`єр-ліга). «Маючи на думці підготовку до Євро-2012, ми повинні працювати особливо наполегливо для ліквідації расистської поведінки на стадіонах. Це наш спільний обов`язок» - говорить д-р Рафал Панковські, координатор Центру моніторингу у Східній Європі, який був заснований Асоціацією «Never Again», FARE та УЄФА.

Кампанії з викорінення расизму на стадіонах (`Let`s Kick Racism Out of the Stadiums` campaign) була розпочата асоціацією «Never Again» у 1996 році. Вона спрямована на футбольних уболівальників, гравців, тренерів, суддів, чиновників в області спорту та журналістів. З 2009 року асоціація «NEVER AGAIN» відповідальна за регіональну координацію Проекту розвитку Східної Європи, що був підтриманий УЄФА в ході підготовки до ЄВРО 2012, з акцентом на Польщу і Україну.

Xenodocuments.org.ua