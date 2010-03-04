У Греції демонстранти захопили мінфін і держказначейство

Сотні активістів грецької профспілки "Всеробітничий фронт боротьби" захопили сьогодні будівлі міністерства фінансів і казначейства у центрі Афін, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Акцію пройшла на знак протесту проти заходів уряду зі скорочення бюджетного дефіциту.

За інформацією агентства, в акції беруть участь близько 300 осіб. Вранці вони увійшли до будівлі міністерства, при цьому охорона не чинила їм жодного опору. Демонстранти вивісили гасло з протестом проти оголошених днем раніше "антинародних заходів" уряду. При цьому вони блокували вхід до будівлі і не пропустили на роботу співробітників міністерства.

Одночасно з міністерством фінансів було також захоплено будівлю Головного фінансового управління - казначейства. Поліція була змушена перекрити рух на деяких вулицях у центрі грецької столиці.

Під тиском Євросоюзу уряд Греції у середу, 3 березня, ухвалив ряд заходів зі зниження дефіциту бюджету до 8,7 відсотків ВВП в 2010 році. Ці заходи передбачають заморожування пенсій, істотне скорочення зарплат, преміальних і святкових допомог для державних службовців. Крім того, з 19 до 21 відсотка підвищено ПДВ, збільшено акцизи на тютюн і алкоголь, а також підвищено податок на бензин.

Профспілкові об`єднання запланували загальний страйк на 5 березня, який розпочнеться о 12 годині і триватиме до кінця зміни. Про готовність оголосити страйк повідомили також працівники податкових інспекцій.