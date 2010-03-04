Україна знаходиться в лідерах з випуску дитячої порнографії

Голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь КОСТИЦЬКИЙ заявляє, що Україна знаходиться в лідерах з виробництва і розміщенню в Інтернеті дитячої порнографії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі.

«Мені соромно говорити з європейськими колегами, адже Україна вже увійшла до трійки передовиків у лапках виробництва дитячої порнографічної продукції», - сказав В.КОСТИЦЬКИЙ

«У світі біля інтернет-камер і комп`ютерів сидять 950 тисяч педофілів, які активно ведуть роботу у пошуках нових партнерів», - заявив він.

Українська порнопродукція, за скромними оцінками, приносить близько 100 млн. доларів прибутку щороку.

«Дитяча порнографія тільки в Європі дає два мільярди доларів прибутку. Міністерство внутрішніх справ оцінює скромно прибуток українських виробників дитячого порно в 100 мільйонів доларів», - сказав В.КОСТИЦЬКИЙ.