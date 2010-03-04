Націонал-демократи заявляють, що в Україні - конституційний переворот
Костенка, Яценюка і Балогу попереджали
В Україні відбувся конституційний переворот.
Про це заявили представники націонал-демократичних сил Сергій СОБОЛЄВ, Юрій ЛУЦЕНКО, Борис ТАРАСЮК та Володимир СТРЕТОВИЧ на спільному брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
За їх словами, зміни до порядку формування коаліції, які ініціювала Партія регіонів, є нічим іншим, як знищенням демократичних принципів.
«Це є переворот. Це крок ЯНУКОВИЧА і АЗАРОВА до узурпації влади», - заявив заступник голови фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.
За його словами, В.ЯНУКОВИЧ вже в перші дні свого президентства зумів не лише розрахуватися з олігархами, а й порушив Конституцію України. В цьому йому допомогли «так звані націонал-патріоти».
«Ми попереджали КОСТЕНКА, що всі торги за губернаторство та посади міністрів закінчаться провалом. Ми попереджали ЯЦЕНЮКА, що всі спроби стати прем’єр-міністром в уряді «регіоналів» закінчаться тим, чим завжди закінчувалися подібні торги. Ми попереджали групу БАЛОГИ, що спроби закріпити за собою Закарпаття закінчаться тим, чим завжди закінчував ЯНУКОВИЧ - достроковими виборами», - наголосив C.СОБОЛЄВ.
На його думку, сьогоднішнє рішення Партії регіонів стало вінцем конституційного перевороту, який розпочався з розвалу демократичної коаліції та відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО.
«Те, що ми отримали сьогодні, - це незаконний антиконституційний шлях, шлях поневолення України антинародними силами - комуністами, «регіоналами» і зрадниками», - підкреслив БЮТівець.
Такої ж думки дотримується і лідер «Народної самооборони» Ю.ЛУЦЕНКО.
«Сьогодні влада фактично захоплена тими, для кого Конституція є порожнім звуком і шматком паперу. Це виклик тим, хто вважає себе українцем і демократом. Єдина відповідь - це загальна мобілізація українських сил», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
В свою чергу лідер Народного руху Борис ТАРАСЮК заявив, що Партія регіонів своїми діями повертає країну в 2007 рік.
«Сьогодні відбулося те, що і в 2007 році, коли Партія регіонів скуповувала депутатів як картоплю, щоб створити більшість під ЯНУКОВИЧА», - сказав Б.ТАРАСЮК.
Лідер Народного руху повідомив, що національно-демократичні сили будуть звертатися до ОБСЄ, Венеціанської комісії та інших міжнародних авторитетних організацій з вимогою «відреагувати на незаконні дії Партії регіонів і її посіпак».
Крім того, присутній на брифінгу В.СТРЕТОВИЧ закликав народних депутатів, які натискали кнопки за антиконституційний закон, покаятися.
«Вони присягали дотримуватися Конституції, а сьогодні ми отримали 229 відступників», - сказав він.
За словами В.СТРЕТОВИЧА, зміни до Регламенту Верховної Ради щодо формування коаліції – це крок назад і знищення пропорційної системи.
Він закликав громадян України дати належну оцінку Президенту В.ЯНУКОВИЧУ та Партії регіонів.
«Їх підтримала одна третина виборців, а до двох третин ми достукаємося», - запевнив В.СТРЕТОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, ВР ухвалила за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Водночас є роз’яснення Конституційного Суду, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.