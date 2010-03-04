Страсбурзький суд розглядає рекордний позов до Росії – на 72 млрд. євро

Сьогодні Європейський суд з прав людини в Страсбургу розпочав розгляд рекордного позову акціонерів нафтового концерну "ЮКОС" до Російської держави. Знищене підприємство вимагає 72 мільярди євро компенсації, повідомляє “Німецька хвиля”.

Російський уряд обвинувачується в порушенні статті 6 Європейської конвенції з прав людини, а також низки положень міжнародних конвенцій, яких припустилися в ході розслідування справи "ЮКОСа".

До астрономічної суми позову включено й відшкодування збитків "ЮКОСа", і відсотки за ними. Це найбільша сума, виплати якої коли-небудь вимагали через Страсбурзький суд, пише агентство "Франс прес". Між іншим, оборонний бюджет Росії - десь вдвічі менший.

Адвокат "ЮКОСа" Пірс ҐАРДНЕР закидає російському урядові систематичне доведення підприємства Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО до банкрутства шляхом непомірних податкових стягнень протягом 2000-2003 років. Рахунки нафтовиків заморозили, і підприємство було повністю паралізоване. "Це, по суті, приховане відчуження майна", - стверджує П.ҐАРДНЕР.

Тим часом представник російського уряду Майкл СВЕЙНСТОН заперечив висунуті обвинувачення. Він заявив, що "ЮКОС" винен у масштабних податкових шахрайствах.

Після арешту засновника "ЮКОСа" в 2003 році один з російських судів зобов`язав підприємство повернути державі близько 3 мільярдів євро. У наступні ж роки з концерну стягнули загалом майже 20 мільярдів євро. В 2006 р. "ЮКОС" був оголошений банкрутом.

Враховуючи це, адвокат П.ҐАРДНЕР зазначив, що нафтове підприємство М.ХОДОРКОВСЬКОГО було другим найбільшим платником податків до російської скарбниці, і податкова служба Москви не виявила жодних невідповідностей у бухгалтерії концерну. За словами представників "ЮКОСа", нинішня скарга має на меті захистити інтереси 55 тисяч акціонерів, які постраждали внаслідок банкрутства.

Цікаво, що скарга "ЮКОСа" була подана ще 23 квітня 2004 року, в січні 2009 р. її частково взяли до розгляду. Рішення Європейського суду з прав людини доведеться чекати не один місяць. Та навіть у разі позитивної ухвали оглядачі сумніваються, що держава розрахується.

На розгляді у Страсбурзі перебувають й інші пов’язані скарги, повідомила адвокат екс-глави "ЮКОСа" Карина МОСКАЛЕНКО: "Ми доводили політичну вмотивованість справи М.ХОДОРКОВСЬКОГО і говорили про те, що і його арешт, і подальше переслідування були пов’язані з певною зацікавленістю російської влади. Навели величезний фактологічний матеріал, який це обґрунтовує“.