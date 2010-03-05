Суд зобов’язав лікарню сплатити півтора мільйона родичам загиблої пацієнтки

Плата за фатальну лікарську помилку. У Донецьку суд зобов`язав один з медзакладів сплатити півтора мільйона гривень компенсації за моральну шкоду родичам загиблої пацієнтки. Вагітна донеччанка померла на операційному столі два роки тому. У неї залишився десятирічний син.

32-річна Олена померла від втрати крові. Її чоловік, Володимир Пчеленко, згадує: відправив дружину до гінекології на збереження. Про важкий стан дружини лікарі нічого не сказали.

Винною у смерті молодої жінки суд визнав чергового лікаря. Проте ув`язнення їй вдалося уникнути - лікарка пенсійного віку одразу потрапила під амністію. Засуджена стверджує – вона зробила все, щоб пацієнтка була живою. За словами медика, загибла надто пізно стала на облік у жіночій консультації.

Співвідповідачами на суді були обласне управління охорони здоров`я та обласне казначейство. Але сплачувати моральну шкоду забов`язали лише лікарню. Медичний заклад із таким рішенням не згодний.

Адвокат потерпілих визнає – стягти півтора мільйони гривень з бюджетної установи буде важко, але можливо.

Найближчим часом лікарня збирається оскаржити рішення райсуду у суді вищої інстанції.

5 канал