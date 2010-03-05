Журналісти закликають Януковича забезпечити свободу слова

Асоціації «ARTICLE 19» та «Міжнародна підтримка ЗМІ» (IMS) закликають президента Януковича негайно провести ряд конкретних реформ, пов’язаних з забезпеченням свободи слова в Україні. Про це повідомляє IFEX.

З приводу вступу на посаду вони направили президентові відкритого листа, в якому наголосили про необхідність запровадження суспільного мовлення, згідно європейських та міжнародних стандартів, як умови sine qua non для забезпечення вільного та плюралістичного обігу поглядів та інформації в демократичному суспільстві.

Також, медійні організації закликають проголосувати за законопроект, який закріпить принцип «доступу до інформації суспільного значення», що органи державної влади мають надавати пресі.

Третя вимога стосується роздержавлення комунальних друкованих ЗМІ, адже належність до органів місцевої влади ризикує мати негативний вплив на незалежність їх редакційної політики.

І четвертим пунктом медійники вимагають зробити обов’язковою прозорою інформацію про власність ЗМІ, що також «впливає на якість, неупередженість і різнобічність новин», адже «таємниця, якою оповита українська медіа-власність (…) породжує питання про те, що основні ЗМІ в Україні контролюються різноманітними політичними та економічними колами» та «прозорість медіа власності завадила б суб’єктам влади в політичній та економічній сферах зловживати своїм впливом на ЗМІ у власних інтересах».