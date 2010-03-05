Соціальне житло заборонять приватизовувати?

На минулому тижні Київрада ухвалила рішення "Про створення житлового фонду соціального призначення", який буде поповнюватися квартирами і кімнатами в гуртожитках, що не підлягають приватизації.

Як розповів начальник ГУ житлового забезпечення КМДА Михайло Голиця, перші 50 квартир, побудованих за рахунок міста в будинках на вулицях Вишгородській та Поліській, заселять найближчим часом. Надалі мерія збирається щорічно поповнювати цей фонд за рахунок бюджетного будівництва, квартир, переданих забудовниками у рахунок пайової участі в розвитку міської інфраструктури, а також вільних кімнат у гуртожитках, які планується поступово переводити в комунальну власність. "На таке житло можуть претендувати лише самі малозабезпечені кияни, які не мають практично ніякого майна. Отримавши ці квартири або кімнати, вони будуть оплачувати лише житлово-комунальні послуги. Зараз керівництво районів формує чергу на отримання такого житла, до якої вже увійшли близько 100 чоловік. Явний позитив даного процесу в тому, що безкоштовно надаються людям квартири або кімнати, як і в усьому цивілізованому світі, не будуть ними приватизовані, як це відбувається у випадку зі звичайними черговиками ", - підкреслив пан Голиця.

Чиновники пояснюють, що рішення міськради базується на нормах Закону "Про житловий фонд соціального призначення", прийнятого Верховною Радою ще в 2006 році. Порядок реалізації прав соціально незахищених громадян на отримання житла з такого фонду Кабмін затвердив своєю постановою № 682 у липні 2008 року. Він надає право на отримання соціального житла громадянам, середньомісячний дохід яких (з розрахунку на одного члена сім`ї) не перевищує розміру встановленого законодавством прожиткового мінімуму. Причому при визначенні сукупного доходу повинна враховуватися і вартість майна, що знаходиться в їх власності. "Вести облік таких громадян і формувати чергу на отримання квартир будуть районні адміністрації. Причому вони зобов`язані щорічно перевіряти, чи не зросли доходи черговиків або людей, які вже отримали квартири з цього фонду, чи не з`явилися у них додаткове майно, не отримали вони кредит на будівництво власного житла. Якщо такий факт встановлять, РДА зобов`язані знімати їх з черги або вимагати звільнити надане житло ", - інформують чиновники муніципалітету.

Представники опозиції вважають, що місту дійсно вигідно переводити всі побудовані за бюджетні кошти квартири у соціальний фонд, що не підлягає приватизації. У той же час вони вважають, що дана схема створює поле для зловживань чиновниками мерії та РДА. "Цілком можливо, що частина отримали безкоштовне житло громадян захочуть його приватизувати в обхід законодавства. Не виключено, що за певну мзду чиновникам мешканцями соціальних квартир опиняться і цілком забезпечені люди", - прогнозує один з депутатів Київради.

Однак партнер юридичної компанії "Ілляшов і партнери" Максим Копейчиков стверджує, що знайти юридичні підстави для приватизації квартир з фонду соціального житла практично неможливо. А ось чи буде цей фонд активно поповнюватися столичною владою - велике питання. "З одного боку, муніципалітет підштовхує черговиків брати участь у програмах часткового фінансування будівництва житла у пропорції 50/50 або 30/70. Адже звичайні черги на отримання безкоштовного житла рухаються вкрай повільно. З іншого боку - саме звичайні черги створюють широке поле для корупції, тому що , заплативши хабара, можна отримати квартиру у власність, а не для тимчасового проживання ", - говорить він.

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