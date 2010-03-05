Геї України звернулися до Януковича
Президент продовжить курс на рівноправність?
Українська спільнота геїв, лесбіянок, бісексуалів та трансгендерних людей вимагає від Президента України Віктора Януковича "продовжити курс на рівноправність геїв".
Про це повідомляє прес-служба Форуму.
Автори звернення нагадують, що на посаді прем`єр-міністра Янукович висунув законопроект, що передбачав заборону дискримінації на підставі секс-орієнтації в сфері трудових відносин.
"Ви стали першим українським політиком, який висунув законодавчі ініціативи по забезпеченню цивільної рівності геїв і лесбіянок", - заявляють представники Гей-форуму, які потребують у своєму зверненні продовжувати цей курс.
Відкрите звернення до Президента, оприлюднене на 6-й день після інавгурації, підтримали 25 молодіжних, правозахисних, гей-лесбійських, доброчинних організації країни, що представляють АР Крим, Вінницьку, Донецьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Харківську, Херсонську, Черкаську, Чернівецьку області та м. Київ.
За наведеною в документі статистикою, геї, лесбіянки, бісексуальні і трансгендерні люди складають до 1 млн. 200 тис. жителів країни; кількість одностатевих партнерств, де-факто існують в Україні, оцінюється фахівцями в межах до 200 тис. пар.
Автори Відкритого звернення закликають Президента та інститути громадянського суспільства до спільного виконання двох основних завдань. Перше з них - це забезпечення в Україні повної цивільної рівності для ЛГБТ, перш за все - шляхом прийняття комплексного антидискримінаційного законодавства і легалізації існуючих одностатевих родин. Друге завдання - це забезпечення соціального комфорту для гомосексуальних, бісексуальних та трансгендерних громадян, у першу чергу, через подолання гомофобії та викорінення упередженого, стигматизуючого ставлення до ЛГБТ.
Нагадаємо, в січні напередодні голосування Парламентської асамблеї Ради Європи з проблеми дискримінації сексуальних меншин українське гей-співтовариство направило до делегатів від України листа із закликом підтримати відповідну резолюцію. Проте згодом члени делегації резолюцію не підтримали.