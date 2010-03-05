Геї України звернулися до Януковича

Українська спільнота геїв, лесбіянок, бісексуалів та трансгендерних людей вимагає від Президента України Віктора Януковича "продовжити курс на рівноправність геїв".

Про це повідомляє прес-служба Форуму.

Автори звернення нагадують, що на посаді прем`єр-міністра Янукович висунув законопроект, що передбачав заборону дискримінації на підставі секс-орієнтації в сфері трудових відносин.

"Ви стали першим українським політиком, який висунув законодавчі ініціативи по забезпеченню цивільної рівності геїв і лесбіянок", - заявляють представники Гей-форуму, які потребують у своєму зверненні продовжувати цей курс.

Відкрите звернення до Президента, оприлюднене на 6-й день після інавгурації, підтримали 25 молодіжних, правозахисних, гей-лесбійських, доброчинних організації країни, що представляють АР Крим, Вінницьку, Донецьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Харківську, Херсонську, Черкаську, Чернівецьку області та м. Київ.

За наведеною в документі статистикою, геї, лесбіянки, бісексуальні і трансгендерні люди складають до 1 млн. 200 тис. жителів країни; кількість одностатевих партнерств, де-факто існують в Україні, оцінюється фахівцями в межах до 200 тис. пар.

Автори Відкритого звернення закликають Президента та інститути громадянського суспільства до спільного виконання двох основних завдань. Перше з них - це забезпечення в Україні повної цивільної рівності для ЛГБТ, перш за все - шляхом прийняття комплексного антидискримінаційного законодавства і легалізації існуючих одностатевих родин. Друге завдання - це забезпечення соціального комфорту для гомосексуальних, бісексуальних та трансгендерних громадян, у першу чергу, через подолання гомофобії та викорінення упередженого, стигматизуючого ставлення до ЛГБТ.

Нагадаємо, в січні напередодні голосування Парламентської асамблеї Ради Європи з проблеми дискримінації сексуальних меншин українське гей-співтовариство направило до делегатів від України листа із закликом підтримати відповідну резолюцію. Проте згодом члени делегації резолюцію не підтримали.

Кореспондент