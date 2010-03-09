Троє біженців з Росії стрибнули з даху хмарочоса в Глазго

Двоє чоловіків та жінка, які покінчили життя самогубством, стрибнувши з хмарочоса в Глазго, могли бути біженцями з Росії. Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на власні джерела.

Тіла батьків і сина було виявлено біля підніжжя однієї з висоток у комплексі "Ред Роуд" вранці 7 березня. За даними The Daily Mail, біженці зв`язали себе мотузкою перед стрибком. У поліції не вважають смерть підозрілою й називають самогубство найбільш вірогідною версією.

За деякими даними, родина, яка близько двох місяців проживала запланованій до знесення 31-поверховій висотці, побоювалася депортації. Одна із сусідок розповіла газеті, що недавно біженцям надіслали листа з нагадуванням, що їх вишлють із країни.

У перших повідомленнях про подію висловлювалися припущення, що самогубці могли бути жителями Косово. Лента.ру зазначає, що іноземні ЗМІ можуть називати "росіянами" вихідців із декількох країн колишнього СРСР.

Імена загиблих не розголошуються, а дипломатичні служби поки не відреагували на інцидент. У імміграційній службі Великої Британії повідомили, що їм відомо про подію, але коментувати її вони відмовилися.

Комплекс висотних будівель "Ред Роуд", які колись вважалися найвищими житловими будинками в Європі, буде знесено владою Глазго протягом найближчих трьох років. Більша частина квартир перебуває в поганому стані. Багато приміщень займають біженці з країн колишнього СРСР, Косово, Ірану, Іраку, Африки та Азії, які очікують на рішення про надання їм притулку.