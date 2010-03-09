Поліція Чехії звинувачує громадян України в торгівлі людьми

Слідчі відділу боротьби з організованою злочинністю затримали в Празі та околицях міста Кладно чотирьох українців і висунули їм звинувачення в торгівлі людьми. Про це повідомив прес-секретар установи, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Radio Praha.

Обвинувачені через агентство в Україні шукали зацікавлених у роботі в Чехії, обіцяли їм зарплату в розмірі від 800 до 3 тис. дол., безкоштовне мешкання, соціальне і медичне страхування, а також оформлення необхідних документів. Проте після приїзду клієнтів агентства до Праги організатори відбирали у них закордонні паспорти і примушували відпрацьовувати так званий борг за посередницькі послуги у розмірі 1 тис. дол. Лише після цього їм поверталися особисті документи.

У разі доведення провини затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.