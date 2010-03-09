Волонтерські пригоди – літо 2010 та конкурс фотографій до 90-річчя Міжнародної Громадянської Служби

Кожного року близько 5 тис. людей беруть участь в 400 проектах по всій Європі, що проводяться Міжнародною Громадянською Службою (Service Civil International, SCI) – однією з найстаріших міжнародних мереж волонтерських організацій в світі, має консультаційний статус в UNESCO та є членом Європейського Молодіжного Форуму. До мережі входить 40 організацій, в тому числі МВО "СВІТ-Україна".

З 15 березня починається набір учасників в літні проекти, зараз в міжнародній базі даних www.workcamps.info/ua.htm вже більше 580 проектів по всьому світу, і вона постійно поповнюється.

Міжнародні волонтерські проекти тривають в середньому 2-3 тижні і збирають 10-15 учасників. Умови проживання досить прості, волонтери готують самостійно, разом проводять вільний час. Проекти відкриті для всіх, незалежно від віку, навичок та кваліфікації. В проекті однаково важлива робота і практичні результати, як і спілкування між учасниками з різних країн – що сприяє кращому розумінню власної культури та інших культур, подоланню стереотипів.

Волонтерське літо 2010 має свою родзинку – СВІТ святкує 10-річний ювілей, а Service Civil International (Міжнародна Громадянська Служба) – 90 років з моменту заснування та проведення першого міжнародного волонтерського табору. У зв’язку з цим оголошується конкурс фотографій серед учасників волонтерських таборів – як в Україні, так і за кордоном. Підсумки конкурсу буде підведено протягом традиційної осінньої ярмарки волонтерства Octoberfest, яку СВІТ традиційно проводить в жовтні. Також фотографії будуть представлені на міжнародному семінарі "Кухня міжнародного волонтерства", який ми будемо проводити також восени 2010 року, і в якому візьмуть участь близько 40 представників мережі Service Civil International з різних країн Європи.

Фотографії можуть надсилати всі учасники волонтерських проектів SCI 2010 року, кінцевий термін – 30 вересня. Фотографії можуть бути присвячені будь-яким аспектам міжнародного волонтерського проекту – роботі, міжкультурному обміну, місцевому проекту, міжнародній групі, чому ти навчився протягом проекту, тощо. Три найкращі фотографії – переможці конкурсу – отримають приз у (особливі умови участі в міжнародних проектах та молодіжних обмінах), 15 найкращих фото отримають приємні сюрпризи від МВО "СВІТ-Україна". Фотографії можуть бути кольорові, або чорно-білі. Мінімальне розрішення - 640x480 пикселей, формат – jpg.

Фотографії треба надсилати на адресу: outgoing@svit-ukraine.org

Для участі в міжнародному волонтерському проекті - зареєструйтеся на www.workcamps.info/ua.htm , оберіть цікаві проекти та подавайте заявку.

Додаткова інформація:

МВО "СВІТ-Україна"

www.svit-ukraine.org

http://vkontakte.ru/club6097205

www.workcamps.info/ua.htm - міжнародна база даних волонтерських проектів

e-mail: outgoing@svit-ukraine.org