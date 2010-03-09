Другий конкурсний фестиваль молодіжного відео “PLURAL+”

Міжнародна організація з міграції (МОМ) спільно з Альянсом цивілізацій Організації Об’єднаних Націй (АЦООН) запрошує молодих українців (9 - 25 років) узяти участь у Другому конкурсному фестивалі молодіжного відео “PLURAL+” на тему міграції та розмаїття, що покликаний популяризувати тематику міграції, розмаїття та соціальної єдності та відбудеться знову в Нью-Йорку.

З 1 березня по 30 червня 2010 року, спираючись на успіх минулорічного фестивалю, нині пропонується надсилати власні динамічні відеосюжети зі свіжими думками та ідеями на тему міграції та розмаїття (довжиною від однієї до п’яти хвилин).

Ці відеосюжети мають виражати власні думки, досвід, питання та пропозиції щодо теми міграції, розмаїття та ідентичності, відштовхуючись від реалій сьогодення та бачення шляхів розвитку миролюбного співіснування в контексті культурного та релігійного розмаїття.

Фестиваль «PLURAL+» надає можливість молодим людям висловитися з приводу міграції та розмаїття, та зробити так, щоб їхній голос був почутий іншими людьми. В рамках фестивалю молодь з усього світу може надсилати свої короткі відео, в яких відображені думки, позиції, запитання та пропозиції щодо гармонійного розвитку суспільства.

Такий практичний внесок молоді (чи є вони мігрантами чи ні, чи то є іммігрантами в другому поколінні) може допомогти не тільки чітко визначати певні труднощі у вирішенні проблеми, але й також створювати своєрідну атмосферу поваги та цінування один одного, сприяючи збільшенню обізнаності в світі.

Метою відео-фестивалю “PLURAL+” є також активне залучення молоді на місцевому та глобальному рівні висловлювати думки за допомогою численних засобів ЗМІ та інших мереж (радіо-, відео-фестивалі, конференції, заходи, Інтернет, DVD) по всьому світу.

МОМ пропонує молоді бути творчою у передачі своїх роздумів, почуттів та досвіду на таку тематику, як інтеграція мігранта, ідентичність, права людини, соціальна інтеграція. Ці відеосюжети стануть результатом діалогу та дискусії про міграцію та розмаїття.

Минулорічний фестиваль зміг не тільки забезпечити молодому поколінню ефективну платформу виразити самих себе щодо тем міграції та розмаїття, але й також посилити віру МОМ та АЦООН в те, що молодь дійсно є творчим та сильним посередником на шляху до серйозних змін у суспільстві.

Молодіжний проект «Відео-фестиваль PLURAL+» став результатом Другого форуму АЦООН у Стамбулі, що проходив 6-7 квітня 2009 року. Цей форум сконцентрував у собі енергію, уяву та ідеї широкого кола партнерів, від міжнародних організацій до медіа, від урядів до громадянського суспільства, від релігійних лідерів до молоді.

«Участь у минулорічному “PLURAL+” продемонструвала, наскільки молоде покоління щиро бажає брати участь у розв’язанні таких нагальних тем, як міграція та культурна терпимість. Ми були приємно здивовані кількістю та якістю надісланих заявок та хотіли б подякувати партнерам фестивалю за підтримку в розповсюдженні відео через низку фестивалів, конференцій та теле- й радіопрограм по всьому світу», - говорить директор АЦООН Марк Шуер.

«Нам приємно було побачити, як учасники “PLURAL+” минулого року ділилися власними думками, страхами щодо їхньої ідентичності (як молодь, так і мігранти зокрема). Справжній голос “PLURAL+” було утворено, враховуючи думки не тільки нового суспільства у контексті міграції, але й людства загалом», - вважає Постійний Представник МОМ в ООН Лука Даль’Огліо.

Відео переможців фестивалю 2009 року будуть представлені протягом цього року на різних заходах за сприяння численних міжнародних партнерських організацій, таких як Бакафорум, Фонд Анни Лінд, фестиваль Чинга в Індії, конференція аудіо- та відео- операторів Середземномор’я (COPEAM), Королівська комісія майстер-класу сценаристів Джордана, кінофестиваль у Гавані ( UNIAL) та альянс NEXOS.

Крім того, партнерські організації “PLURAL+” також нагородять переможців чудовими подарунками та нададуть умови для подальшого професійного розвитку. Це включатиме співпрацю в рамках презентації робіт на кіно- та відеофестивалях, конференціях та заходах по всьому світу.

До того ж, телеканали Лівану, Бразилії, Італії та ООН демонструватимуть роботи переможців на своїх екранах.

«PLURAL+» запрошує молодь поділитися своїми думками щодо того, як розвивати гармонійне суспільство розмаїття. Престижне міжнародне журі обере трьох переможців у трьох вікових категоріях (9-12, 13-17 та 18-25 років). Кожен переможець буде нагороджений на спеціальній Церемонії у Нью-Йорку пізніше цього року.

Детальнішу інформацію про правила конкурсу, а також форму заявки на фестиваль можна знайти на веб-сторінці “PLURAL+”www.unaoc.org/pluralplus.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до Джорді Торрента (plural@unaoc.org) з АЦООН або Емі Муедін з МОМ у Нью-Йорку (amuedin@iom.int).