Янукович заявляє, що українська мова буде єдиною державною
13:07, 09 березня 2010Права людини
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На церемонії вручення Шевченківських премій
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що українська мова буде єдиною державною мовою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час церемонії вручення Шевченківських премій у Каневі на Чернічій горі.
«В Україні буде розвиватись українська мова як єдина державна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Крім того, за його словами, в Україні в обов’язковому порядку буде запроваджено Європейську хартію регіональних мов.
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