Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що українська мова буде єдиною державною мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час церемонії вручення Шевченківських премій у Каневі на Чернічій горі.

«В Україні буде розвиватись українська мова як єдина державна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, за його словами, в Україні в обов’язковому порядку буде запроваджено Європейську хартію регіональних мов.