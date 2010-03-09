Довготермінові візи в ЄС прирівняні до посвідок на проживання

Європарламент прирівняв довготермінові Шенгенські візи до посвідки на проживання.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Карлоса КОЕЛЬО (група народних партій, Португалія), схваленій сьогодні на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

За доповідь проголосували 562 депутати, проти – 29, утрималися – 51.

Документ передбачає надання права власникам довготермінових Шенгенських віз (студентам, викладачам, науковцям тощо) права на вільне пересування до інших країн, що входять до Шенгенської зони.

До останнього часу Шенгенська угода не дозволяла власникам довготермінових Шенгенських віз відвідувати інші країни Шенгенської зони, або їздити транзитом через інші країни, що входять до Шенгенської зони, крім країни, яка видала візу.

“Факт, коли студент, що отримав візу на навчання в Бельгії не може поїхати до спеціалізованої бібліотеки в Нідерландах, щоб отримати інформацію для написання своєї дисертації, або поїхати на вихідні до Барселони, є просто неприйнятним”, - заявив з цього приводу автор доповіді К.КОЕЛЬО.

Згідно з новим законодавством, максимальний термін дії довгострокової візи встановлено в 1 рік. За необхідності більш тривалого перебування вихідця з третьої країни в країні-члені ЄС по завершенню однорічного терміну має видаватися посвідка на проживання.

Нове законодавство набуде чинності в ЄС з 5 квітня цього року.