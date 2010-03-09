З 26 березня до 2 квітня 2010 року у м. Києві проводиться Сьомий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини „Docudays.ua”.

Головною метою організатори вважають сприяти становленню в Україні відкритого діалогу в суспільстві, ствердження загальнолюдських норм гідності та верховенства права.

Фестиваль включає:

Програма фільмів українських документалістів;

Програма кращих фільмів міжнародних фестивалів з прав людини;

Програма фільмів арт-документалістики;

Міжнародний моніторинг з прав людини;

Міжнародна Майстерня Документального кіно

Спеціальні події: ретроспективи, майстер-класи провідних майстрів документального кіно, дискусії, конференції тощо.

Детальніше на сайті www.docudays.org.ua