Лідер ДДТ Юрій Шевчук розкритикував російську владу

З різкою критикою на адресу політичного устрою в РФ і російської влади виступив на концерті в "Олімпійському" рок-музикант Юрій Шевчук.

Як повідомляє "Коммерсант", у спорткомплексі "Олімпійський" втретє були підбиті підсумки голосування за номінантів премії у галузі рок-музики "Чартова дюжина", що вийшла з однойменного хіт-параду "Нашого радіо".

Вечір відкрив великий концертний сет групи "ДДТ", що складався з нових пісень. Посеред виступу лідер команди Юрій Шевчук несподівано дав колегам сигнал пригальмувати і звернувся до глядачів з наперед заготовленою промовою. Спочатку він за звичаєм згадав добрим словом пітерський рок і часи "революції духу". Потім пішов на загострення: "И в кошмарном сне ни мне, ни моим друзьям тогда не приснилось бы, до чего наш рок докатился. Половина песен про сиськи-письки. Эти наши коллеги бесчисленные, которые танцуют на шестах на жирных корпоративах. Эти наши коллеги, которые приветствуют на Красной площади ментовскую власть. Забыли, забыли мы, что рок — это выход за рамки унылой, банальной, доведенной до автоматизма механики существования... Родился, ел, пил, трахался, умер — вся наша жизнь. По ящику все хорошо, мармелад. Ты, быдло, только жуй это все и не вякай...

... Богатые богатеют, нищие нищают... воруют все. Система выстроила в нашей стране жестокую, бесчеловечную власть. Народ мучается не только в тюрьмах и лагерях, но и в детских домах и больницах... Сколько сейчас беды, ребята. Ну вот, допустим, Ходорковский со своим другом — сколько можно их парить, они уже все долги раздали, сколько можно их закатывать в бетон этот зоновский? А с другой стороны, посмотрите, сколько сволочи, около власти кормящейся, в погонах и с мигалками в башке, грабят нас, сбивают нас на дорогах, расстреливают в магазинах, и никто за это по большому счету не поплатился!

...Рок — это не когда все хорошо, но когда что-то плохо, и об этом надо петь и говорить. И "Нашему радио" тоже".

Жодна телекомпанія шоу з провідними рок-музикантими Росії не транслювала.