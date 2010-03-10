ВО «Свобода»: етнічні росіяни зобов’язані володіти українською мовою

Чернівецька обласна організація ВО «Свобода» у 196-ту річницю народження Тараса Шевченка звернулася до влади і громадськості Буковини з вимогою не допустити чергових утисків української мови в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні на ім’я голови Чернівецької обласної ради Івана ШИЛЕПНИЦЬКОГО, Чернівецького міського голови Миколи ФЕДОРУКА та депутатів обласної та міської рад, зокрема, йдеться про те, що від виборів до виборів в Україні «незрілі політики розігрують брутальну мовну карту, спрямовану на звуження функцій державної української мови, а отже, на безпрецедентне обмеження мовних прав мільйонів українців».

Автори звернення категорично не сприймають заяви представників Партії регіонів щодо додаткових преференцій для російської мови в Україні. «Вважаємо це не лише грубим порушенням Конституції, а й відвертим проросійським наступом на основу нації. Двомовність України не є природним явищем. Це наслідок понад 300-літнього імперського терору щодо української мови та нації», - йдеться у документі.

«Наполягаємо на тому, щоби інтереси етнічної меншини України – росіян (17,3%) не суперечили потребам титульної української нації та не загрожували цілісності та єдності держави. Етнічні росіяни, як і представники всіх інших меншин, зобов’язані володіти державною українською мовою, як володіють державною російською башкіри, татари, чуваші та інші у Росії», - йдется у зверненні.

Буковинська «Свобода» вимагає від обласної ради ухвалити звернення до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Президента з вимогою не допустити прийняття необдуманих рішень, які передбачають утиски державної української мови, наслідком чого може бути введення другої державної мови в Україні.