У Житомирі зі зброї травматичної дії поранено неповнолітнього

У Житомирі неповнолітній хлопець на вулиці зненацька отримав поранення, за попередніми даними, внаслідок застосування зброї травматичної дії.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Управління МВС України в Житомирській області.

Згідно з прес-релізом, подія сталася 3 березня поточного року опівдні. Близько 12.30 того дня до чергової частини Корольовського райвідділу міліції надійшло телефонне повідомлення з обласної дитячої лікарні. Йшлося про надання медичної допомоги неповнолітньому, який отримав поранення, за попередніми даними, внаслідок застосування зброї травматичної дії. На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу міліції.

Наразі правоохоронцями зібрано матеріали з приводу події. З урахуванням зібраних даних міліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, якщо воно вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Зловмиснику, який вистрелив у школяра, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Потерпілий хлопець повідомив правоохоронцям, що постріл лунав на вулиці, зі боку розташованого поруч приватного будинку.

Міліцією вживаються всі заходи зі встановлення обставин події, за результатами яких правоохоронці обіцяють проінформувати громадськість.

Разом із тим, сьогодні газета “Сегодня” писала, що 14-річний учень житомирської середньої школи № 27 був доставлений в обласну дитячу лікарню з вогнепальним пораненням. За даними видання, трагедія сталася, коли хлопець з другом повертався додому з дамби річки Тетерів. Хтось відкрив вогонь по хлопчиках. Почувши звук пострілу, Сергій відчув гострий біль в нижній частині спини – куля увійшла в тіло по косій траєкторії зверху вниз і застрягла у біля правої сідниці. Хлопці стверджують, що стріляли з вікон розкішної вілли. Школяр був госпіталізований і прооперований, проте кулю витягнути не вдалося – вона застрягла поблизу життєво важливих судин і нервів, і хірурги не стали ризикувати, адже один необережний рух – і дитина може назавжди залишитися інвалідом.