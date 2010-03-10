Студенти страждають через корупцію, брак грошей та гуртожитки

Найважливішими проблемами у вищій освіті й досі залишаються корупція, відсутність належного фінансування, проблеми з гуртожитками, низька обізнаність студентів зі своїми законними правами та можливостями.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловила президент Української асоціації студентського самоврядування (УАСС) Єлизавета ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА.

В той же час, за її словами, "змінювати ці процеси сьогодні студентам під силу". "Ми це продемонстрували ухваленням змін до Закону «Про Вищу Освіту», коли студенти всієї країни отримали гарантований механізм впливу на всі процеси в університеті", – сказала Є.ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА.

Також президент УАСС проінформувала, що цього тижня в Будапешті та Відні зустрінуться міністри освіти і науки з 46 європейських країн для відзначення 10-річчя запровадження Європою норм Болонського процесу, в той же час, за її словами, студентські активісти зустрінуться у Відні для проведення контр-саміту.

Як зазначила Є.ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА, протягом останніх декількох місяців студенти протестували проти запровадження Болонського процесу, блокади та страйки відбулись у 80 університетах Європи. Представники міністерств та адміністрації університетів заявили, що вони намагаються реформувати системи вищої освіти якнайкраще, впроваджуючи своє бачення реформ.

За словами Є.ЩЕПЕТИЛЬНИКОВОЇ, студентський саміт стане місцем, де представники студентства зі всіх країн Європи зроблять спільну заяву адресовану міністрам зі стурбованістю й пропозиціями отримання вищої освіти в Європі протягом наступного десятиліття.