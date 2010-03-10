Україна розповіла ООН, як вона захищає права жінок

Українська влада не виконала ряд зауважень, сформульованих ще у 2002 році, стосовно ліквідацї всіх форм дискримінації жінок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила представниця Жіночого консорціуму України Марія АЛЄКСЄЄНКО.

"Зокрема, це стосується стереотипів, які нав’язуються суспільству щодо ролі жінки, обізнаності спеціалістів та суспільства загалом щодо Конвенції (про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок - УНІАН), недостатнього представництва жінок у вищих ешелонах влади, становища жінок на ринку праці, реалізації права на охорону здоров’я», - зазначила М. АЛЄКСЄЄНКО.

За її словами, регулярні звіти України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок завжди викликали зауваження, при чому суттєві. Останній звіт, який днями розглядали в ООН, - не виняток.

Хоча у документі ООН є багато позитивних оцінок України, зокрема, Організація Об’єднаних Націй вітає прийняття низки законів, що мають на меті покращити захист жінок, разом з тим, за словами експерта з гендерної політики Лариси МАГДЮК, «в зауваженнях йдеться, що не зважаючи на красиві закони, зовсім незрозуміло кому, куди і як українські жінки повинні скаржитися на порушення їх прав; незрозуміло, як карають порушників; більше того, навіть посадовці, які відповідають за дотримання прав жінок, судді і правоохоронці не знають про зміст конвенції, тому не розуміють, коли порушуються права, а коли ні».

Найменше уваги українська влада приділила життю вразливих жінок – біженців та шукачів притулку, рома, жінок гомо- та бісексуальної орієнтації, жінок трансгендерної ідентичності тощо. «Відсутність законодавства стосовно ліквідації дискримінації по відношенню до вразливих груп жінок, спонукає порушення прав та відсутність рівного доступу до різноманітних послуг», - сказала представниця громадської організації «За рівні права» Кристина ПОСУНЬКІНА.

Під час розгдялу звіту України в ООН з приводу впровадження Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок було визначено два пріоритетних питання, основну увагу яким влада має приділити вже протягом наступних двох років. Йдеться про боротьбу України з причинами торгівлі людьми та виділення коштів для допомоги потерпілим від цього явища, а також про збільшення представництва жінок в органах влади шляхом прийняття законів, які б стимулювали рівний доступ жінок і чоловіків до прийняття рішень.

«Останню рекомендацію вже було порушено, коли українські парламентарі не підтримали законопроект №1232, який в разі його прийняття мав би забезпечити представництво і жінок і чоловіків в кожній п’ятірці виборчих списків», - сказала представниця Жіночого консорціуму України Наталія ТОЧИЛЕНКОВА . Вона додала, що громадські організації відслідковуватимуть виконання рекомендацій ООН і наступний раз Україна звітуватиметься в 2014 році.