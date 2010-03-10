Ув’язнений виграв у Європейському суді справу проти України

Українець Сергій Шалімов, засуджений до 15-річного тюремного ув`язнення за подвійне вбивство, виграв у Європейському суді з прав людини позов проти України, пише газета Сегодня.

Шалімов ініціював судовий процес через те, що його впродовж трьох років незаконно позбавляли можливості зустрітися з членами його родини.

Євросуд зобов`язав Україну виплатити потерпілому 3 тисячі євро.

Адвокат позивача Андрій Крістенко розповів, що "Сергій Шалімов звернувся до нас по допомогу в 2002 році. Фактично з 1999 року йому забороняли побачення з родиною, мотивуючи відмову досудовим ходом справи. Після вироку зустрічі дозволили". За словами юриста, через три місяці рішення Євросуду набуде чинності, після чого держава має заплатити компенсацію, на що відведено ще три місяці.

"Рішення Європейського суду з прав людини нашою державою виконуються неухильно, адже за прострочення можуть бути серйозні штрафи, - пояснює правозахисник Євген Захаров. - Щороку до Євросуду подають скарги близько 10000 українців. За кількістю позовів наша держава на 3 місці після Росії та Туреччини".

У Мін`юсті повідомили, що на виплату компенсацій за рішеннями Євросуду в держбюджеті щорічно передбачено близько 20 млн грн. "Всі компенсації виплачуються в повному обсязі. А якщо бувають технічні збої - то і штрафи погашаємо. У 2009 році у нас було 126 рішень Європейського суду, за якими виплачено 7,9 млн грн.", - Відзвітував Юрій Зайцев, урядовий уповноважений з питань Європейського суду.

Між тим, Європейський суд з прав людини стурбований великою кількістю позовів, поданих громадянами України.

Кореспондент