Правозахисники просять Януковича накласти вето на "коаліцію тушками"

Представники правозахисних організацій України просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скористатись своїм конституційним правом та застосувати вето до запропонованих депутатами змін до Закону України "Про регламент Верховної Ради України".

Про це йдеться у колективному зверненні українських експертів із дотримання прав людини до В.ЯНУКОВИЧА.

Зміни до законодавства, про які йде мова, на думку авторів звернення, очевидно порушують Конституцію України і Президенту не варто підписувати такий закон. "Таким чином, поставивши свій підпис, новий Президент надасть суспільству однозначний сигнал про те, що практика порушень Конституції та законодавства владою буде продовжуватись, не дивлячись на зміну влади", - сказано у тексті листа.

Звертання підписали представники Харківської правозахисної групи, Правозахисного центру «Поступ», ХМГО “Центр соціального партнерства”, ГПО «Справедливість» та інших організацій.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

До коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію особистими підписами народних депутатів, і такий список є невід’ємною складовою коаліційної угоди.