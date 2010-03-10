Янукович хоче почути, що скаже КС з приводу коаліції «тушок»

Президент України вирішив звернутися до Конституційного Суду з проханням якнайшвидше розглянути питання стосовно легітимності коаліції та уряду, які створюються в нових умовах. Про це повідомляє прес-служба глави держави за результатами зустрічі Віктора ЯНУКОВИЧА з послами G8 та Євросоюзу.

На сьогоднішній зустрічі Президент України поінформував послів Великої вісімки та Європейського Союзу про хід процесу зі створення парламентської коаліції та нового уряду.

Також В.ЯНУКОВИЧ поділився з послами G8 та Євросоюзу думками про всі варіанти розвитку політичної ситуації в державі на найближчу і дальшу перспективу.

Президент також вислухав оцінку подій в Україні з точки зору послів. Зокрема, дипломати відзначили важливість того моменту, що Президент України зустрівся з ними до підписання ним змін до Закону «Про Регламент Верховної Ради України». Також посли підкреслили важливість того, що Президент України вирішив звернутися до Конституційного Суду.

На зустрічі дипломати підкреслювали, що стабільність в Україні потрібна партнерам України. Президент зауважив, що стабільність надзвичайно важлива і для українського суспільства. Це головна передумова успішної реалізації змін і реформ, тому так важливо швидко сформувати ефективну та професійну владу.

Посли підкреслили, що міжнародне співтовариство готове співпрацювати з новим керівництвом України з тим, щоб досягти стабільності і реалізації реформ.

Говорячи про першочергові кроки, які будуть здійснені у внутрішній політиці, Президент України розповів дипломатам про ідею створення Центру стратегічних реформ, про завдання такого центру, повноваження та керівний склад.

В свою чергу дипломати запевнили, що все, що стосується демократизації та реформ, отримає якнайбільшу підтримку країн Великої вісімки та Європейського Союзу.