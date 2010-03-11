Кінофестиваль «Стале життя» знов у Києві

Фонд ім. Фрідріха Еберта та Молодіжний правозахисний центр напередодні міжнародного саміту зі зміни клімату у Мехіко та проміжної зустрічі Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміни клімату у Бонні запрошують журналістів та блоггерів, режисерів-документалістів 15 березня 2010 року о 18:00 взяти участь у Київському медіа-кіноклубі.

У програмі – показ фільму «Корпорація» (Марк Екбар, Дженніфер Еббот, Канада, 145 хв).

«Корпорація» представляє переконливий та оригінальний погляд на походження, характер, розширення та вплив сучасних корпоративних установ, які домінують в економіці, політичній культурі і повсякденному житті більшості людей. Фільм зображує людей і групи, що борються проти корпоративного панування.

«Корпорація» ставить питання про життєздатність та цінність корпорації як головного засобу з організації виробництва у ринковому суспільстві. Це дає змогу замислитись про те, як корпоративна структура впливає на широке коло суспільних благ, чи існують кращі шляхи для більш ефективного виробництва задля загального добробуту.

Відбудеться зустріч з учасниками неурядової делегації України міжнародної конференції зі зміни клімату у Копенгагені, зокрема, головою робочої групи зі зміни клімату Іриною Ставчук, Христиною Рудницькою з Національного екологічного центру Україні, екологічним активістом Андрієм Желєзним, журналісткою Юлією Маклюк, та дискусія на тему: «Уроки Копенгагена. Роль громадянського суспільства у формуванні офіційної позиції держави щодо участі у глобальних процесах з попередження наслідків змін клімату».

Кінофестиваль «Стале життя» (http://stalezhyttya.org.ua/) вдруге проходить в Україні. У 2010 році він відбудеться в Києві та Одесі. Наприкінці квітня в Одесі за допомогою інтерактивних заходів відвідувачі фесту дізнаються, як зменшити свій вплив на довкілля. В рамках «Сталого життя» пройдуть кінопокази, еко-арт виставка, дискусії, виступи експертів, еко-вечірка, пікнік, велопробіг, дебати та гра «Брейн-рінг». Наприкінці фестивалю кожен зможе підписати персональний кодекс екологічної гідності.

Мета медіа-кіноклубу - зробити демократичні й соціальні цінності більш популярними. Для цього демонструють документальні фільми, для цього ж проходять публічні дискусії за участі громадсько-активних журналістів та запрошених експертів. Організатори прагнуть підвищити журналістський інтерес до проблематичних тем, наблизити представників експертного середовища до медійників та привернути увагу громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у новому приміщенні арт-галереї «Худграф» за адресою: бульвар Т. Шевченка, 33 (вхід до бізнес-центру, 2ий поверх).

Реєстрація: Ольга Веснянка, vesna@prostirzmin.org, 050 3346604. Вхід лише за реєстрацією, кількість місць обмежена. Перевага надаватиметься журналістам, які спеціалізуються на екологічній чи економічній тематиці.