У Верховного суду України в черговий раз з’явився шанс на виправлення власних помилок. В справі Шабельника Європейський суд з прав людини констатував з боку України порушення права на справедливий суд. Справа має бути переглянута українською Фемідою.

Проте, в найвищій судовій інстанції України існує негативна тенденція – ігнорування рішень Європейського суду .

Шанс змінити людські долі, який минулого року подарували ВСУ колеги з Страсбургу в справах Яременка, Луценка, Вергельського, Верховний суд проігнорував. За що і був відзначений правозахисниками Української Гельсінської спілки з прав людини Антипремією «Золотий будяк» як найбільший порушник прав людини в Україні.

В грудні минулого року, з цього ж приводу, Верховний суд України відвідали чорти, які подарували суддям ВСУ Європейську конвенцію з прав людини .

Чи розуміють судді Верховного суду України засади права на справедливий суд?

Про це стане відомо під час засідання, яке відбудеться 12 березня 2010 року о 10 год. 00 хв.

Радимо представникам ЗМІ попередньо акредитуватись в відділі експедиції Верховного суду України для запобігання недопущення до засідання.

УГСПЛ