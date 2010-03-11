СБУ віддали Хорошковському

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з посади голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 230 народних депутатів.

За призначення головою СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО проголосувало 238 народних депутатів.

Перед цим голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО наголосив, що комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту відхилити кандидатуру В.ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду голови СБУ.

Він зазначив, що на цю посаду «не може бути призначена людина, навіть якщо вона має прекрасні менеджерські здібності, яка є крупним бізнесменом, яка володіє надпотужним медійним ресурсом».

За його словами, йдеться про «абсолютно очевидні конфліктні інтереси».

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що на посаду голови СБУ мала б бути обрана людина, «яка не створить конфліктів етичних стандартів, корпоративних стандартів, які повинні шануватися в цій спецслужбі».