Презентація результатів дослідження "Законодавчі кроки до безвізового режиму з Європейським союзом"

16 березня 2010 року в прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться презентація результатів дослідження «Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною» та обговорення поточного стану візової практики ЄС в Україні.

Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України та громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» презентують результати дослідження законодавчого забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною та поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні – з використанням як даних незалежного моніторингу, так і офіційних даних.

В рамках цього дослідження пропонується чітко сформульована дорожня карта реформ, призначена для українського законодавця, в якій окреслюється перелік законодавчих актів, ухвалення яких має забезпечити нормативно-правову складову руху до безвізового режиму з ЄС.

Пропоновані реформи стосуються запровадження в українське законодавство норм ЄС та Ради Європи у питаннях безпеки документів, захисту персональних даних, міграційної політики, охорони кордонів, боротьби з транскордонною злочинністю тощо.

Перелік завдань сформульовано на основі існуючих документів Україна-ЄС, «Дорожніх карт» до безвізового режиму, наданих країнам Західних Балкан, та з урахуванням успішного досвіду тих держав, що здобули безвізовий режим з ЄС протягом останнього часу, насамперед Сербії.

Результати незалежного моніторингу візової практики країн ЄС в Україні, здійсненого минулого року «Європою без бар’єрів», нині доповнені аналізом оприлюдненого Єврокомісією у жовтні 2009 року робочого документу щодо оцінки виконання Угод про спрощення оформлення віз із третіми країнами, зокрема Україною. Буде представлено рекомендації стосовно вдосконалення нині діючого режиму спрощення оформлення віз.

Буде презентовано та поширено публікацію «Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні».

У заході візьмуть участь: Олександр Сушко, член Спільного комітету експертів з питань імплементації Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС, Ірина Солоненко, директор Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження», Ірина Сушко, керівник ГО «Європа без бар’єрів».

Дослідження було виконане за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження».

Адреса: м. Київ, вул. Стрітенська 2/8 (150 метрів від Софійської площі).

Реєстрація: 10:00-10:20

Початок презентації: 10:30

Громадську ініціативу «Європа без бар’єрів» створено у 2008 році на основі однойменного всеукраїнського консорціуму громадських організацій та аналітичних центрів з метою консолідації зусиль громадських активістів та експертів, спрямованих на усунення перешкод свободи пересування в Європі.

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