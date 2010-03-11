Телеефір став "чистішим"

У перший місяць після повторного голосування на виборах Президента України кількість матеріалів із ознаками порушень професійних стандартів, які свідчать про ймовірний замовний характер, у новинах загальнонаціональних телеканалів багатократно зменшилась.

Про це свідчать результати моніторингу, який проводить громадська організація «Телекритика» у рамках проекту громадської організації Internews Network «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян».

За період 8 лютого – 7 березня експертами «Телекритики» було виявлено 16 підозрілих матеріалів. Найбільше – 5 таких матеріалів – у новинах телеканалу ICTV. Рівну кількість підозрілих сюжетів та повідомлень (три) видали в ефір «1+1», «Інтер» та ТРК «Україна». По 1 матеріалу виявлено в новинах СТБ та Нового каналу, і жодного – на Першому Національному та 5-му каналі.

Серед виявлених матеріалів – «корпоративний» піар благодійних акцій Віктора Пінчука, сюжети в інтересах консорціуму «ЄДАПС» та грального бізнесу, репортаж про презентацію фільму, що компрометує Юлію Тимошенко, позитивні матеріали про Віктора Януковича та трансляція привітального звернення останнього з нагоди 8 березня безпосередньо у випусках новин.

Довідка. Із червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту. Матеріалу проекту читайте у рубриці «Медіаграмотність» сайту «Телекритика».