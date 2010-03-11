Проект «Жива Бібліотека» в Україні»

З 1 березня Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні спільно з Державним комітетом України у справах національностей та релігій і Східно-Європейським Інститутом Розвитку (СЄІР) розпочинає новий всеукраїнський проект під назвою «Поширення полікультурних цінностей через проведення заходів «Жива Бібліотека» в Україні».

Основною метою проекту є популяризація культурного розмаїття та формування позитивного ставлення української молоді 16-22 років щодо мігрантів, іноземців та національних меншин в Україні шляхом проведення всеукраїнської кампанії з підвищення обізнаності громадськості та включення заходу «Жива Бібліотека» в позашкільні заняття.

Поширення полікультурних цінностей по всій території України відбуватиметься за допомогою проведення заходів «Жива Бібліотека», які показали свою успішність у школах та університетах Західної України. В рамках нового проекту такі «Живі Бібліотеки» охоплять 12 обласних центрів України, зокрема - Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Вінницю, Хмельницький, Полтаву, Одесу, Херсон та Миколаїв.

«Жива Бібліотека» - це система, де книги в бібліотеці є людьми з різним соціальним або етнічним походженням, а читачі «книг» - це учні середньої школи або студенти університету. Подія слугує інструментом для початку спілкування між людьми, таким чином створюючи неформальне середовище для ставлення запитань та обговорення стереотипів та упереджень.

Концепцію «Живої Бібліотеки» до застосування в українському контексті було адаптовано Представництвом МОМ в Україні з моделі, запропонованої Датською громадською неурядовою організацією «Зупини насилля» («Stop the Violence») у 2000 році (детальніше – тут).

У рамках проекту, що триватиме близько року, буде спеціально створено інструментарій для проведення заходів «Жива Бібліотека». Такий інструментарій буде розповсюджено через проведення тренінгів серед урядових та навчальних установ, громадських організацій, громад національних та видимих меншин, аби їхні представники змогли самостійно організовувати подібні «Бібліотеки» на місцях, протидіяти поширенню ксенофобії та поширювати ідею полікультурності кожен у своєму регіоні.

Такий інструментарій включатиме спеціальний посібник з проведення заходу «Жива Бібліотека», документальний фільм, мультимедійні та роз даткові матеріали для використання під час заходів (ролики соціальної реклами, електронний вісник СЄІР «В одному човні», постери, листівки тощо).

Ключовим напрямом проекту «Поширення полікультурних цінностей через проведення заходів «Жива Бібліотека» стане всеукраїнська соціальна кампанія з підвищення громадської обізнаності в Україні щодо проблеми ксенофобії. Іншим напрямком проекту стане популяризація офіційного веб-порталу мережі «Ініціативи Розмаїття» www.diversipedia.org.ua.

Також проект передбачає надання на конкурсній основі п’яти грантів місцевим громадським організаціям, які активно працюють в сфері протидії ксенофобії та расизму для проведення невеликих проектів для подальшого поширення діяльності «Ініціативи Розмаїття».