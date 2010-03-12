"Репортери без кордонів" відзначають День боротьби з інтернет-цензурою

Організація «Репортери без кордонів» відзначає сьогодні День боротьби з Інтернет-цензурою, повідомляє Радіо "Свобода".

На сайті організації оприлюднено список країн, де доступ до Інтернету обмежений, а на користувачів чиниться тиск. До нього увійшли, зокрема, Куба, Китай, Іран, Північна Корея і Саудівська Аравія.

До іншого списку внесені держави, які, на думку «Репортерів...», намагаються контролювати Інтернет. До нього потрапили Росія, Білорусь, Австралія і Південна Корея.