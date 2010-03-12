Україні продовжують вказувати на порушення прав людини

Держдепартамент США відзначив в Україні випадки порушення прав людини.

У щорічній доповіді Держдепартаменту про становище прав людини у країнах світу, оприлюдненій днями у США, Україні присвячено окремий розділ, повідомляє Радіо "Свобода".

В цій доповіді зазначається, що Україна - багатопартійна демократична республіка, де цивільна влада контролює силові структури.

Серед проблем із правами людини відзначено: серйозні порушення їх з боку міліції, випадки тортур до заарештованих та в’язнів, погані умови утримання у в’язницях, незаконне й тривале попереднє ув’язнення, неефективна й корумпована система правосуддя.

Корупція в уряді й суспільстві повсюдна – йдеться у доповіді.

Крім того, відзначено інциденти антисемітизму, випадки насильства й дискримінації стосовно жінок, дітей, циган, кримських татар і людей із неслов’янською зовнішністю.

Щодо позитивних тенденцій – протягом року уряд створив комісію боротьби з корупцією.

Загалом у світі щодо прав людини простежується декілька тенденцій.

Перша – дедалі більше стає країн, уряди яких жорсткіше контролюють і обмежують діяльність неурядових громадських організацій. Вони створюють штучні бар’єри для реєстрації таких організацій і намагаються перешкодити збиранню інформації про порушення прав людини. Уряди принаймні 25 держав ухвалили закони, які обмежують діяльність громадських правозахисних організацій.

Друга – у низці країн Західної півкулі права людини порушують не лише самі уряди, а й озброєні угруповання, що протистоять урядам. Посилаючись на інтереси національної безпеки, уряди багатьох країн впроваджують "драконівські" обмеження на громадську діяльність.

Третя тенденція: правозахисники і урядові інституції широко використовують інтернет, але уряди усвідомили, що інтернет може служити потужним знаряддям пропаганди й впливу на громадську думку, тож намагаються контролювати кібер-простір.

Примітно, що в цьогорічній доповіді вперше за понад три десятиріччя публікацій Держдепартаменту про становище прав людини у країнах світу окремий розділ присвячено дотриманню прав людини у самих США.

Весь звіт скеровують Конгресу та адміністрації Білого дому США. Уряд орієнтується на цей документ у своїй зовнішньополітичній діяльності. Також його надсилають до ООН.

Доповідь Держдепартаменту вважається найавторитетнішим аналізом ставлення до прав людини у 194 країнах світу.

Українська правда