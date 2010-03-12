Для в'їзду в Шенген треба буде здавати відбитки пальців?

З 5 квітня набуває чинності візовий кодекс Євросоюзу. Він стосується як країн ЄС, так і третіх країн, які до нього не входять.

Ідея кодексу - систематизувати процедуру одержання і видачі короткострокових шенгенських віз, що видаються на термін до 5 років, з можливістю перебування в шенгенській країні 90 днів за півроку.

Для цього ЄС створює інфобазу (VIS), в якій будуть зібрані дані всіх іноземців, що в`їжджають у "Шенген", повідомляє "Сегодня".

У кодексі не тільки всі нинішні правила, вимоги й операції одержання шенгенської візи, але з`явилися й нові.

Одне з найголовніших - обов`язковий збір відбитків пальців. Причому цю процедуру потрібно проходити кожні 4 роки. У Брюсселі упевнені - це допоможе в боротьбі з тероризмом.

Для багатьох країн візовий збір підвищать до 60 євро, але українців це не стосується: для нас віза залишиться по 35 євро.

Нові зобов`язання:

Подати закордонний паспорт, який видано в попередні 10 років. Громадянам із продовженими паспортами шенгенську візу не видадуть. Разом із заявкою на візу потрібно здати відбитки пальців (крім дітей до 12 років).

При діловій поїздці в ту чи іншу організацію ЄС потрібно надати дані персонально працівника, який запрошує, а не тільки організації.

Особистий візит: здобувач візи повинен як мінімум один раз, при подачі заяви, з`явитися в консульському відділі. Документи на візу потрібно подавати тільки в країні постійного місця проживання.

Через скасування транзитної візи "В", при транзиті потрібно оформляти звичайну візу, але вказати в анкеті відповідну мету в`їзду в країну.

Наші права:

Консульські установи за два тижнів після звернення зобов`язані призначити дату співбесіди.

Держави-члени ЄС зобов`язані забезпечити прямий доступ до консульських установ, якщо ви хочете оформити візу без посередників.

У випадку відмовлення у видачі візи вам зобов`язані пояснити її причину.