Семиноженко: випускники, крім тестів, складатимуть і вступні іспити

Новий віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО не виключає, що вже цього року, окрім зовнішнього незалежного оцінювання знань, для випускників шкіл знову проводитимуться вступні іспити.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ».

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників, яке було введено колишнім керівництвом Міністерства освіти й науки, В.СЕМИНОЖЕНКО сказав: «Не можна під одну гребінку проводити тестування до вузів. Більше того, хіба ЗНО може виступати критерієм оцінки якості знань? При проходженні ЗНО випускникові потрібно демонструвати не здібності до дослідження, роздумів і пошуку відповіді, а здатність швидко відповідати на питання. Швидше за все, для випускників шкіл цього року, крім ЗНО, будуть ще й вступні іспити. Це питання обговорюється зараз з експертами. Можливо, однаково важливими будуть результати ЗНО, вступних іспитів і показники шкільного атестата. Якщо люди хочуть вступити на контрактну, заочну форму навчання, одержати дистанційне навчання – для них тести взагалі буде скасовано».

Віце-прем`єр також вважає, що «українцям потрібно дати право вибирати мову, якою здобувати освіту і складати іспити. Збережеться чи ні обов`язковість української мови при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання – суперечливе питання. Припускаю, що у представників національних меншин з`явиться можливість здавати тести й іспити не тільки українською мовою».