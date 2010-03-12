Шеф СБУ не хоче кожен раз бігати до суду за дозволом на прослуховування

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ просить голову Верховного суду України розглянути можливість, щоб суди давали дозвіл під час проведення оперативно-розшукових заходів на прослуховування відразу всіх телефонів підозрюваного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на координаційній нараді у Генеральній прокуратурі щодо стану протидії корупції та організованій злочинності.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, за судовою практикою працівникам СБУ надається можливість прослуховувати лише один номер телефону, що є достатньо небезпечною річчю, особливо під час супроводження наркотрафіку або злочину по хабарництву, коли підозрювані можуть змінювати номери. У зв’язку з цим оперативним працівникам доводиться знову звертатися до суду, і, таким чином, втрачаються час і, насамперед, оперативні можливості.

«Тому звертаюся до голови Верховного суду з проханням розглянути на колегії Верховного суду цю ситуацію таким чином, щоб ми могли більш ефективно реагувати», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

У свою чергу голова ВСУ Василь ОНОПЕНКО зауважив, що в середньому суди щороку надають 20 тис. дозволів на прослуховування. «А де серйозні справи після цих заходів?», - запитав він, зауваживши, що тенденція до збільшення негласного отримання інформації та негласного спостереження за підозрюваними відчувається, а ось тенденція до збільшення розкриття кримінальних справ та їх якості - на жаль, ні.