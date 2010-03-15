КВУ і мережа "Опора" про тести, вузи та хабарі

Громадянська організація “Комітет виборців України” та громадянська мережа “Опора” стурбовані заявами віце-прем’єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА щодо введення подвійних стандартів під час вступної кампанії до вищих навчальних закладів (ВНЗ) у цьому році.

Про це йдеться у їх заяві, повідомили УНІАН в прес-службі КВУ.

“Відміна обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та введення додаткових вступних іспитів фактично знецінює роль тестування як інструменту у досягненні рівного доступу до вищої освіти”, - зазначається в заяві.

На думку авторів заяви, якщо дії нової влади відповідатимуть зробленим заявам, це буде фактично кроком назад у досягненнях освітньої реформи останніх років. Подібні нововведення призведуть до повернення корупційних схем під час вступу у вищі навчальні заклади та подвійного психологічного навантаження на випускників.

“Опора” та КВУ визнають необхідність подальшого удосконалення системи ЗНО та процедури зарахування до ВНЗ виключно на основі результатів тестування. Вони готові провести максимально публічний процес спостереження за ЗНО та вступною кампанією до ВНЗ, надавати суспільству неупереджену інформацію щодо їх проведення.

КВУ і “Опора” разом з іншими громадськими організаціями ініціюють інформаційно-мобілізаційну кампанію. Її мета у підтримці антикорупційної реформи освіти, збереження практики обов’язкового незалежного оцінювання якості знань абітурієнтів та інтеграцію української вищої освіти в європейський освітній простір.

Як повідомляв УНІАН, новий віце-прем`єр-міністр України В.СЕМИНОЖЕНКО не виключає, що вже цього року, окрім зовнішнього незалежного оцінювання знань, для випускників шкіл знову проводитимуться вступні іспити. Як сказав В.СЕМИНОЖЕНКО: «Не можна під одну гребінку проводити тестування до вузів. Більше того, хіба ЗНО може виступати критерієм оцінки якості знань?”.