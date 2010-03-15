Хорошковський хоче запровадити спеціалізацію суддів і прокурорів

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає за доцільне запровадження спеціалізації суддів і прокурорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час свого виступу на координаційній нараді щодо стану протидії корупції та організованій злочинності за участю Президента України.

«У контексті кримінального права та указу Президента, рішення РНБО слід запровадити спеціалізацію суддів і прокурорів, державних обвинувачів з кримінального та адміністративного переслідування корупційних правопорушень, що сприятиме невідворотності покарання корупціонерів», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.