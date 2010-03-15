У Львові ледь не зірвали акцію за гендерну рівність (фото)

13 березня у Львові на площі біля Оперного театру пройшла маніфестація за рівні права жінок та чоловіків, організована польсько-українською неформальною групою «Gender Lviv». Декілька десятків учасників акції тримали транспаранти з написами «За гендерну рівність», «Рівні права» і скандували гасла «Кухня і мода – це не свобода» тощо.

Як зазначають борці за гендерне рівноправ’я, згідно з Конституцією України усім громадянам забезпечено рівні права та свободи, натомість у реальному житті ситуація часто не є такою оптимістичною. "Кожна жінка – це індивідуальність, а не лялька, не домогосподарка. Руйнуйте такі стереотипи, не бійтеся бути собою", – наголошували учасниці акції.

Разом з тим, довкола маніфестанток зібралося чимало осіб, чиї погляди різняться з поглядами "Gender Lviv". Зокрема, кілька десятків агресивних молодиків, частина з яких одягнута у футбольну атрибутику, на противагу маніфестанткам почали скандувати лайливі вірші та вимагати припинити акцію.

Також незадоволеними від пропагування гендерного рівноправ’я виявились кілька жінок, одна з яких була одягнута у шарф з символікою ВО "Свобода" та вголос обурювалась: "Акції на підтримку Бандери нам забороняють, а тут таке робиться!".

Акцію охороняли близько двох десятків правоохоронців, відтак до сутичок не дійшло.

Zaxid.net