Фестиваль Docudays UA потребує додаткових коштів

Організатори Docudays UA збирають кошти на проведення фестивалю. Його продюсер Андрій Матросов трагічно загинув.

«Ми вважаємо неможливим відмінити 7-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays UA», який має відбутися в Києві з 26 березня по 2 квітня. Ми дуже хочемо показати в Україні ті дивовижні фільми, які прийшли на фестиваль цього року. Таких фільмів - і за рівнем духовності, і за рівнем художнього виконання - у нас іще не було», - зазначають організатори фестивалю у своєму листі за підписом президент Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров`я Алли Тютюнник, виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Володимира Яворського, а також представників оргкомітету 7-го фестивалю Docudays UA - директора Геннадія Кофмана, фінансового директора Наталі Бімбірайте, голови оргкомітету Світлани Смаль, PR-директора Дар`ї Аверченко, члена селекційної комісії Романа Бондарчука. З повним текстом звернення можна ознайомитися тут.

Початок фестивалю заплановано на 26 березня.

Благодійні пожертви на розвиток Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини «Docudays UA». Кошти можна переказати на адресу:

Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров`я

Код ЕДРПОУ 01497439

Р/р 26007870938048

В Одеській обл. ФАКБ соц. роз. «Укрсоцбанк»

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