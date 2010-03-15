Круглий стіл на тему: «Засоби масової інформації та захист суспільної моралі"

Проект Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» спільно із Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та громадською організацією «Інститут Медіа Права» запрошує до участі в круглому столі на тему: «Засоби масової інформації та захист суспільної моралі. Європейські стандарти щодо суспільної моралі та захисту неповнолітніх. Аналіз українського законодавства щодо суспільної моралі», який відбудеться у п’ятницю, 19 березня 2010 року у місті Києві за адресою вул. Володимирська, 55, Секційна зала Великого конференц-залу Національної академії наук України (3-й поверх).

Метою дискусії учасників круглого столу буде:

• Дослідження проблемних питань регулювання діяльності засобів масової інформації з огляду на захист суспільної моралі.

• Обговорення висновків розробленого експертами Ради Європи аналізу Закону України «Про захист суспільної моралі» задля впровадження стандартів Ради Європи у процесі підготовки змін до чинного законодавства України.

• Розробка експертних рекомендацій щодо вдосконалення Закону України «Про захист суспільної моралі» та інших нормативних актів у цій сфері.

У круглому столі братимуть участь експерти Ради Європи: п. Майя Капелло (Голова Департаменту, Директорат аудіовізуального контенту, Італія) та п. Ад ван Лун (Нідерланди), представники Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, представники галузевих об’єднань, громадських організацій та медіа-експерти.

Семінар триватиме з 10.00 до 15.00. Реєстрація учасників розпочинається о 9:30.

Для попередньої реєстрації та за додатковою інформацією звертайтеся до громадської організації «Інститут Медіа Права» за телефоном (044) 284-6164, а також електронною поштою: info@medialaw.kiev.ua.

Участь у заході підтвердити до 17:00 17 березня 2010 року.