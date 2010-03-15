Міжнародний конкурс короткометражних фільмів "Перетин кордонів"
19-20 травня у Києві проходитиме Міжнародний конкурс короткометражних фільмів для студентів кінематографічних вузів "Перетин кордонів". В його рамках відбудеться презентація добірки фільмів-переможців конкурсу.
Місце: Ґете-Інститут в Україні, Київ, вул. Волоська 12/4, актова зала.
Час: 19.05.-20.05.2010, 18:30.
Вхід вільний
У співпраці:
Фонд "Пам`ять, відповідальність та майбутне" (Німеччина),
Ґете-Інститут Мюнхен
Куратор: Дар`я Аверченко
Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з перекладом українською.
Фонд «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» разом з Ґете-Інститутом є організаторами Третього міжнародного конкурсу короткометражних фільмів під назвою «Перетин кордонів». Молоді кінематографісти в 11 країнах поміркували про результати та наслідки перетину географічних та соціокультурних кордонів в 1939 році, про соціальні наслідки подій 1989 року та дали свою відповідь на питання, наскільки із закінченням Холодної війни у 1989 році вдалося подолати тріщини, що їх залишив 1939 рік, якими є імпульси суспільного прориву для нашого сьогодення.
Ґете-Інститут в Україні показує найкращі роботи, відзначені національними журі країн-учасників.
Інформація:
Тел.: +(044) 496 12 83 Ґете-Інститут в Україні