Київській міліції призначили нового начальника

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ представив керівному складу столичної міліції нового начальника, генерал-лейтенанта міліції Олексія КРИКУНА.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, за словами міністра, серед основних завдань, які, насамперед, треба виконувати столичній міліції – повна реєстрація звернень громадян про скоєння злочинів чи правопорушень.