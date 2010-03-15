Київській міліції призначили нового начальника

19:08, 15 березня 2010
Права людини
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Представив Могильов

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ представив керівному складу столичної міліції нового начальника, генерал-лейтенанта міліції Олексія КРИКУНА.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, за словами міністра, серед основних завдань, які, насамперед, треба виконувати столичній міліції – повна реєстрація звернень громадян про скоєння злочинів чи правопорушень.

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