Янукович натравив на Тимошенко Генпрокуратуру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Генеральній прокуратурі розслідувати порушення у роботі колишнього уряду і оборудки із землею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на координаційній нараді керівників правоохоронних органів України.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні необхідно розібратись із цільовим використанням коштів резервного та стабілізаційного фондів державного бюджету.

«Звертаюсь до вас, Олександре Івановичу, розібратися в причинах ігнорування Кабінетом міністрів законів, що мало місце минулого та поточного років, адже ті десятки документів прокурорського реагування, які були внесені, багато про що говорять», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«І сьогодні, і на майбутнє, щоб у нас не залишалось питань, щоб завжди були відповіді. Всі повинні навчитись жити за законами, незважаючи на те, хто яку посаду обіймає», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що в Україні здійснюються серйозні махінації із землею. «І ми знаємо всіх, хто на цьому грів руки, – цей список усім відомий», - додав Президент.

Він закликав О.МЕДВЕДЬКА «спокійно і згідно із законом» розібратися з тими, хто здійснював ці махінації.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «треба поставити всіх на місця, державні інтереси повинні бути захищені – це головна мета».

Він додав, що цими питаннями повинна займатися не лише Генпрокуратура, а й СБУ.

В ході своєї доповіді Президент також зупинився на проблемах у роботі митної та прикордонної служб. Зокрема, він вказав на проблему збільшення кількості нелегальних мігрантів.