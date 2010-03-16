Конституційний суд обмежив повноваження Верховного

Рішення Вищих господарського та адміністративного судів не може бути оскаржено у Верховному Суді України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оприлюднив Конституційний Суд України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів, які просили надати офіційне тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», які містяться у статті 125 Конституції України, а також терміна «касаційне оскарження», що міститься у статті 129 Конституції України.

Зокрема, народні депутати просити КС роз’яснити, чи означає, що конституційний статус Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції наділяє його конституційним повноваженням здійснювати наступний після Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України касаційний перегляд і перегляд за винятковими обставинами рішень, вказаних двох вищих спеціалізованих судів.

Вивчивши матеріали подання, КС вирішив: визначення у частині другій статті 125 Конституції України Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції означає, що конституційний статус ВСУ не передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції.

Розглядаючи подання, КС дійшов висновку, що правомірним може бути лише одноразове касаційне оскарження та перегляд рішень судів. Розглядаючи питання про можливість встановлення законодавцем інших форм оскарження рішень судів загальної юрисдикції, крім тих, що встановлені у пункті 8 частини 3 статті 129 Конституції України як засади судочинства – апеляційне і касаційне оскарження, КС дійшов висновку, що за своїм змістом це конституційне положення не містить вичерпного переліку форм оскарження рішень судів загальної юрисдикції, а отже законодавцем може бути передбачено законом про судоустрій та судочинства й інші форми оскарження та перегляду рішень судів загальної юрисдикції.

Також у рішення КС зазначається, що визначення у частині 3 статті 125 Конституції України вищих судів як вищих судових органів спеціалізованих судів означає, що вищі суди здійснюють на підставах і в межах, встановлених законами про судочинство, повноваження суду касаційної інстанції стосовно рішень відповідних спеціалізованих судів.

Це рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Коментуючи на прес-конференції це рішення, суддя-доповідач у справі В’ячеслав ДЖУНЬ зауважив, що Конституційний Суд давав лише тлумачення на окреслене питання, а не оцінку щодо конституційного контролю.

У той же час, В.ДЖУНЬ зауважив, що, згідно з чинним законодавством, незадоволена сторона може звернутися до Верховного Суду. «Ми своїм рішенням визначили шляхи, напрямки, в яких з боку законодавця повинна проходити корекція закону про судочинство та інших відповідних законів, які визначають діяльність судів», - зазначив суддя.